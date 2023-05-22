МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Автомобильный туризм должен быть наделен статусом приоритетного вида самостоятельного туризма и обозначен в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил РИА Новости президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Президент России Владимир Путин в середине мая поручил правительству до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. В начале мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости разработать проект федеральной концепции развития автомобильного туризма. По его словам, в России около 60 миллионов автолюбителей, и все они — потенциальные автотуристы.

"Еще три года назад ассоциация, изучив опыт зарубежных стран, стала доводить до сведения представителей власти информацию о пользе автотуризма для экономики страны. В Европе автомототуризм и караванинг приносит, по официальным данным, 55 миллиардов евро. В России — копейки. Рад, что наше предложение нашло поддержку. Позиция общественности такова: автомобильный туризм должен быть наделен статусом приоритетного вида самодеятельного туризма и обозначен в нацпроекте", — сказал Лобарев.

Он отметил, что для реализации концепции нужно создать в России условия для путешествий: маршруты, дорожные условия, готовый транспорт и компетенции. По словам эксперта, для этого необходимо внести ряд изменений в закон о дорогах, а также включить автомототуризм в перечень направлений подготовки специалистов туротрасли в вузах, зафиксировать термины "кемпинг", "автокемпинг" и "кемпстоянка" в законе и обеспечить безбарьерные условия турпоездок автомобилистов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперты ассоциации регулярно проводят экспедиции по наиболее популярным маршрутам, в их числе "Чуйский тракт" в Республике Алтай. По итогам ряда поездок были проведены переговоры с местными властями, которым эксперты оставили рекомендации. В ассоциации отметили, что сейчас строительные работы в разгаре.

Помимо этого, ассоциация совместно с "РЖД Тур" занялись обновлением стратегии национальных маршрутов России. В том числе идет разработка новых возможностей отдыха для автотуристов с помощью мультимодальных транспортных систем, которые позволят активнее использовать в путешествии сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильный и не только.