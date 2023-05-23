МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Срок ремонта автомобилей по ОСАГО намечено увеличить в полтора раза, также предлагается снизить стоимость страховки для машин российского производства. Об этом пишут "Известия". В ЦБ призвали к госконтролю оборота бывших в употреблении автозапчастей

Соответствующие поправки разработаны в Совете Федерации.

Так, срок восстановительного ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по полису ОСАГО может быть увеличен с 30 до 45 дней, при этом до 2025 года в него не будет входить время, потраченное на доставку необходимых деталей. Другой законопроект касается исчисления сроков, которые требуются на поставку деталей, необходимых для ремонта разбитого автомобиля.

Соответствующие поправки разработал председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Оба законопроекта направлены в правительство для получения заключения.

Как отмечает автор, в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек. В то же время действующее законодательство отводит на ремонт разбитой в аварии машины не более 30 дней. В противном случае начисляются пени.

Одновременно с подготовкой законопроектов Кутепов направил в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко письмо, в котором просит «рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов». По мнению сенатора, эта мера станет дополнительным стимулом как к приобретению полисов, так и к покупке машин отечественного производства.