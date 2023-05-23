ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнером, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. Мишустин оценил экономическое взаимодействие России и Китая

"В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого — скажу позже", — сказал Соколов журналистам на полях российско-китайского бизнес-форума.

В апреле Соколов говорил, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами.

Ближайший ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).