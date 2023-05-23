ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — ПРАЙМ. Обновленная Lada Vesta NG по характеристикам будет уступать китайским маркам в своем сегменте, но вероятно, сможет конкурировать с ними благодаря более низкой цене, полагают эксперты автомобильного портала Drom.ru. Названы самые популярные в России автомобили в 2023 году

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в конце апреля сообщил, что старт продаж Lada Vesta NG ожидается в конце мая – начале июня.

"Конкурентное окружение Lada Vesta NG весьма сильное… Это, например, Kaiyi E5. Сегодня цена седана составляет почти 2 миллиона рублей, и уже скоро в продажу поступят адаптированные для российского рынка модели, которые будут стоить 1,7 миллиона. Кроме того, BAIC U5 Plus предлагают по цене от 1,7 миллиона. Обе китайские модели превосходят Lada Vesta NG благодаря более производительным силовым агрегатам", — привели РИА Новости в пресс-службе Drom.ru комментарий своего обозревателя Сергея Арбузова.

Обозреватель портала Сергей Цыганов в свою очередь считает, что Vesta NG сможет конкурировать с китайскими машинами, поскольку ее стоимость, вероятно, будет ниже. Первую партию "Вест" раскупят сразу, и для стартовых покупателей машин будет достаточно, но уже в первые месяцы лета возможен дефицит, предполагает Цыганов.

"Сейчас многие автомобили находятся в полусобранном состоянии: для одних не хватает комплектующих, другие требуется перепрошить. "АвтоВАЗ" не сразу сможет накопить достаточно комплектующих, обеспечить ритмичность поставок запчастей и решить проблему с прошивками блока ABS и двигателя. Вероятно, бесперебойное производство "Вест" концерн наладит только к концу лета", — передали слова Цыганова в пресс-службе портала.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).

Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное весной 2022 года, было возобновлено в начале марта. А в конце месяца в "АвтоВАЗе" сообщили, что ряд поставщиков комплектующих уведомили о прекращении поставок и нарушили имевшиеся с компанией договоренности. Чтобы не уходить в простой и импортозаместить дефицитные запчасти, "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с конца июля на конец мая.