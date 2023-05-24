МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск заявил во вторник, что его компания, вероятно, выберет место для нового завода к концу этого года. Маск пообещал миру серьезный перелом

Когда Торольд Баркер из Wall Street Journal на мероприятии спросил Маска, интересна ли ему Индия, он ответил: "Безусловно".

Tesla "серьезно относится" к своим планам по созданию производственной базы в Индии, сообщил заместитель министра технологий страны в интервью агентству Reuters на прошлой неделе.

Ранее в этом году Tesla, самый дорогой автопроизводитель в мире, объявила о намерении открыть гигафабрику в Мексике. Она стремится расширить свою глобальную производственную базу.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX, Twitter и основатель ряда других фирм, во вторник выдвинул идею создания образовательного учреждения, контролирующего большинство его голосов, не сообщив подробностей.

Он сказал, что выбрал преемника в совете директоров, чтобы этот человек мог управлять компанией в "худшем случае". "Я сказал совету директоров: "Если со мной что-то неожиданно случится, рекомендую передать управление в руки этого человека".

Джеймс Мердок, член совета директоров Tesla, в прошлом году дал показания в суде, что Маск назвал своего потенциального преемника на посту генерального директора. В то время инвесторы были обеспокоены тем, что Маск не сможет отводить достаточно времени для работы в Tesla из-за покупки Twitter. Недавно Маск объявил о новом генеральном директоре Twitter и пообещал больше внимания уделять Tesla.