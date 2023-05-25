МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Обновленная версия автомобиля Lada Vesta, производство которых началось на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в марте этого года, уже в ближайшее время появится у дилеров. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) составит почти 1,24 миллиона рублей за седан в комплектации Comfort, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя концерна. Автоэксперты оценили новую Lada Vesta

Эта модель выпускается с 2015 года на площадке "АвтоВАЗа" в Ижевске. Так как изначально эта модель создавалась в интеграции бывшим акционером — европейской компанией Renault, то после наложения санкций последовал разрыв цепочек поставок в производстве автомобиля возникли сложности.

Сейчас, как пояснили в компании-производителе, производительность площадки "Лада-Ижевск" составляет до 32 автомобилей в час. Это значит, что в год завод может выпускать до ты290 тысяч автомобилей в год.

В прайс-листе Lada на 24 мая была доступна только информация о предыдущей версии Vesta. Рекомендованная розничная цена седана в версии Comfort с механической коробкой передач (МКПП) составляла 1,18 миллиона рублей. У ряда дилеров цены на оставшиеся в наличии машины в предыдущем кузове приближены к новой РРЦ — около 1,3 миллиона рублей.

"С момента перезапуска производства выпущен необходимый запас из более 6,5 тысячи автомобилей Lada Vesta", — цитирует издание представителя АвтоВАЗа.