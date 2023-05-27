МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В России Союз автосервисов и ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) заявили о необходимости продления сроков действия сертификатов соответствия на ввозимые по схеме параллельного импорта запчасти для машин, сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо. Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" мировых держав

В документе, адресованном премьер-министру Михаила Мишустина, говорится о том, что в случае остановки поставок деталей для ремонта машин по параллельному импорту с 1 сентября текущего года, уже используемые россиянами иномарки будет нечем ремонтировать.

"Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне", — прокомментировал изданию член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

В свою очередь глава РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что дефицит запчастей станет вполне возможным, если законодательно не будет урегулировать вопрос ввоза запчастей после 1 сентября 2023 года.

Он отметил, что при рабочей схеме с ввозом деталей по параллельному импорту удовлетворенность в запчастях на российском рынке составляет только 50 процентов. Дефицит присутствует по "некоторым позициям", но уже не так критичен, как в прошлом году.