МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Сэкономить бензин можно, если поддерживать скорость на трассе порядка 100 километров в час, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Раскрыты опасности, которые поджидают водителей на АЗС

По его словам, в руководстве по эксплуатации автомобиля обычно указано, сколько бензина он должен "съедать" — на самом же деле это минимальное значение, такой расход топлива бывает только при определенных условиях.

В частности, предупредил он, при вождении в стиле "газ в палас" сэкономить бензин не получится.

"Главный метод экономии топлива – это не гнать без причины, не нажимать "газ в палас", как любят многие наши водители. Инженеры давно подсчитали, что на скорости от 90 до 110 километров в час достигается оптимальный расход бензина. Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше – кратно увеличивает расход топлива. Как ни странно, дорожные знаки на наших трассах подсказывают водителю, с какой скоростью нужно ехать, чтобы экономно тратить бензин", – объяснил Ракитин.