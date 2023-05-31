ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — ПРАЙМ. Производственная линия на автомобильном заводе "Соллерс" во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с китайскими партнерами, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Запуск новых портов в Приморье увеличит грузооборот до 300 миллионов тонн

В среду губернатор выступает в законодательном собрании Приморья с отчетом о деятельности правительства региона в 2022 году.

"На заводе "Соллерс" с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии", — сказал Кожемяко во время своего выступления.

В прошлом на совместном предприятии Mazda и "Соллерс" во Владивостоке выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена на неопределенный срок в 2022 году. В ноябре замгендиректора "Соллерс" Зоя Каика рассказала, что компания планирует во втором квартале 2023 года начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров. В конце года компания выкупила долю Mazda в предприятии. Кожемяко, выступая с докладом в январе 2023 года, заявил о перезапуске производственной линии завода в августе. Возобновить работу производственной линии планируется в третьем квартале 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Соллерс" в апреле.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.