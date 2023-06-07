МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Китайские автомобили, реализуемые на российском рынке, могут под влиянием снижения транспортных расходов и пошлин подешеветь максимум на пять-десять процентов минимум через полгода-год — такой прогноз высказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что на российском авторынке появляется все больше китайских компаний, однако покупатели пока не спешат вкладывать деньги в машины, выпущенные под новыми для них брендами.

"Количество китайских автомобилей в России увеличивается, количество марок увеличивается, машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь. Возможно, рынок еще недостаточно наполнен. Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен", – сказал автоэксперт.

По его словам, в самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. "У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на пять-десять процентов минимум через полгода-год", – считает Хайцеэр.