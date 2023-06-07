МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Компании в Гане готовы собирать автомобили УАЗ, в ближайшие месяцы в Москву направится делегация для переговоров по этой теме, заявил РИА Новости ­председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. В Крыму пройдут тестовые испытания электромобиля УАЗ

"Некоторые компании выражают интерес к УАЗу. В июне или июле этого года я буду участвовать в переговорах с компанией "Соллерс", которая производит УАЗы. Если все пройдет успешно, мы готовы собирать их в Гане. Делегацию возглавит представитель российского автоцентра в Гане", — сказал Ауку-Боатенг, комментируя вопрос о торговых отношениях между Россией и Ганой.

Раннее в МИД РФ сообщали, что заинтересованность в выходе на рынок Ганы проявляли крупнейшие автопроизводители России, в том числе УАЗ и "Камаз".