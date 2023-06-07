МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. Минпромторг рассказал, какую автоэлектронику смогли импортозаместить

"По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям", — сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ. Точные сроки запуска нового производства замминистра не уточнил.

Шпак также отметил, что в стране уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома. "Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру", — уточнил он.

ABS — система, предотвращающая блокировку автомобиля при торможении. Основное её предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в РФ.