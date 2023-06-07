МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замминистра Василий Шпак. 

Сборочный цех автомобильного завода "Москвич"

Названа дата поставок отечественных систем ABS для автоконцернов России

"По ESP работу также ведем", — сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ.

Шпак также рассказал, что российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома. Кроме того, в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям.

Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP ещё в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. Упрощенные правила по производству машин в РФ действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований.