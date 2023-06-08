МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. МВД предложило запретить россиянам, которые не явились по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за прием на работу уклонистов

Согласно документу, ограничение права на управление транспортными средствами произойдет в случае наличия "сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица".

При этом запрет на использование автомобиля будет внесен в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток после принятия решения о введении ограничительных мер. Ограничение перестанет действовать после появления в системе отметки о явке гражданина в военкомат.