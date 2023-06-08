МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В России предложили сделать обязательным размещение государственного флага на автомобильных номерных знаках всех типов, передает RT. В Госдуме предложили освободить от налога некоторые категории автомобилей

С такой инициативой выступил доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев, заслуженный юрист России. Он направил письмо на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

По словам Соловьева, в России растет количество автомобильных номеров без государственного флага страны: такая ситуация складывается, поскольку флаг на номерных знаках является чуть ли не дополнительной "опцией", а номера без триколора не противоречат ГОСТу и абсолютно легальны.

Юрист напомнил, что при регистрации автомобиля в ГИБДД владелец получает номера с триколором, однако при этом изготавливать дубликаты без флага вправе многочисленные частные конторы с соответствующими разрешающими документами от МВД.

По его словам, такими услугами пользуются автовладельцы, не желающие, чтобы на номерах их транспортных средств был размещен государственный флаг России.

Соловьев считает, что такое положение не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к российскому государству и его символам, позволяет демонстрировать пренебрежение к государственному флагу, подавать пример негативного отношения как к истории страны, так и к современному этапу ее развития.

В условиях конфронтации с антироссийскими силами необходимость поддержания высокого патриотического духа населения является "насущной необходимостью", подчеркнул юрист.

"В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа", — говорится в письме.