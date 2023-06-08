МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Продажи новой Lada Vesta NG в российских дилерских центрах начнутся 9 июня, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Названо число китайских брендов авто, официально продающихся в России

"Девятого июня 2023 года начнутся продажи LADA Vesta нового поколения… Для покупателей автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross", — отметили в компании.

Также "АвтоВАЗ" напомнил, что стоимость новинки начинается от 1,24 миллиона рублей.

В конце мая автоконцерн объявлял, что новинка поступила в дилерские центры страны.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).