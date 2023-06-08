СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Lada Vesta Aura является автомобилем, у которого цена соответствует качеству, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Мишустин отметил важность реализации российско-кубинских проектов

Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, посетили выставку "Евразия — наш дом", на которой представители "АВТОВАЗа" показали удлиненную версия Lada Vesta Aura стоимостью около двух миллионов рублей.

Председатель правительства Кубы и его российский коллега Михаил Мишустин рассмотрели автомобиль.

"Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству", — сказал Крус, садясь за руль.

Мишустин, в свою очередь, назвал хэтот критерий главным.

На выставке была представлена продукция "АВТОВАЗа", произведенная в интеграции с Казахстаном и Узбекистаном, к примеру, LADA Granta, LADA VESTA SW Cross. В 2021 году в Казахстане было развернуто производство автомобилей LADA на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай. По итогам 2022 года собрано более шести тысяч автомобилей LADA. В узбекистанском городе Джизак в 2021 году была запущена серийная крупноузловая сборка (SKD) автомобилей LADA Xray Cross, LADA Largus, LADA Vesta SW.