СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Кубинский премьер похвалил новую модель Lada

"Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ "Аурусу" небольшой — Аura- Аurus — созвучно", — сказал он в кулуарах выставки.

В пресс-службе уточнили, что новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, модель создана на базе Lada Vesta. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).