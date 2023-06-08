МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидает на рубеже этого и следующего годов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" назвал дату продаж новой Lada Vesta

"Наша основная задача сейчас — поставить коробку автомат на флагман нашей продуктовой линейки Lada Vesta. Мы это сделаем до конца этого года, сейчас самым активным образом идут испытания", — сказал Соколов, отвечая на вопрос об автоматической коробке передач на моделях Lada.

"Рассчитываем, что на рубеже текущего и следующего годов мы уже выдадим нашим дилерам Lada Vesta с коробкой автомат, это будет вариатор китайского производства", — добавил он.

Соколов также уточнил, что в перспективе автоматической коробкой передач планируется оснастить и модели Lada Granta.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).