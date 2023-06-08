СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Новая модель автомобиля Lada Aura подходит для использования в качестве такси в классах комфорт или комфорт-плюс, сообщил журналистам президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Названа возможная стоимость страховки перед пассажирами такси

"Автомобиль, который был представлен, — Lada Aura — он как раз подходит и для такси в классе не эконом, а, условно говоря, комфорт, даже комфорт-плюс. Потому что почти 4,7 метра — это вполне, так сказать, комфортный размер и для водителя, и для пассажира", — сказал Соколов в кулуарах выставки "Евразия — наш дом".

Во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга.

По словам Соколова, компания видит интерес к своей продукции со стороны таксопарков. "Мы ведем со многими нашими автомобильными таксомоторными компаниями, в том числе агрегаторами, "Яндексом", постоянные, плотные переговоры. Да, они в основном заинтересованы, особенно для городских перевозок, в наличии автоматической коробки передач, но какой-то объем берут и на ручной коробке", — добавил он.

Как разъяснил Соколов, потребность обновления таксомоторного парка только в Москве, например, составляет 50 тысяч авто в год. "Если брать трехлетний период эксплуатации, то, соответственно, примерно столько же нужно на весь российский рынок. То есть общий объем рынка, его потребности в обновлении — около 100 тысяч автомобилей в год", — указал глава "АвтоВАЗа".

"Это хороший объем, и если здесь государство сочтет возможным поддержать российского производителя для обеспечения технологического суверенитета и поставить вполне естественную норму по уровню локализации, то это будет, конечно, хорошим экономическим стимулом для российских компаний, и в том числе "АвтоВАЗа", в существенные инвестиции в инжиниринг продукции для расширения модельного ряда, что мы в принципе уже и делаем", — заключил Соколов.