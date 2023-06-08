СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров, не исключил, что часть российских чиновников могут пересесть на новую модель "АвтоВАЗа" — Lada Aura, презентованную сегодня в Сочи. Кубинский премьер похвалил новую модель Lada

"Для определенной категории — почему нет? Абсолютно нормальная практика, когда используется российского производства автомобиль для государственных нужд", — сказал он журналистам в кулуарах выставки "Евразия — наш дом", отвечая на вопрос нужен ли российским чиновникам такой автомобиль.

"АвтоВАЗ" позиционирует новинку как, в том числе, автомобиль для чиновников. Также машина может быть интересна в качестве такси в классе комфорт и выше, отмечал президент компании Максим Соколов.

Как уточняли в пресс-службе автопроизводителя, новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, модель создана на базе Lada Vesta. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.