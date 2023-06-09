МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы, член фракции "Новые люди" Антон Ткачев предложил к премьер-министру России Михаилу Мишустину возобновить работу по созданию аукционов по присвоению госномеров для транспортных средств, следует из копии обращения, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. "Новые люди" предложили отменить штрафы для забывших права водителей

"Прошу Вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти РФ возобновить работу по созданию системы проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств, в том числе поручить министерству финансов РФ согласовать проекты нормативных актов о проведении таких аукционов, и запустить указанную систему до конца 2024 года", — сказано в тексте.

По словам Ткачева, появление подобной системы обеспечит дополнительные бюджетные доходы, а также позволит росиянам "приобрести государственные номера с "особой" серией".

Депутат подчеркнул, что проект нормативной базы для "законной продажи красивых номеров" на автомобили уже есть.