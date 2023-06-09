МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы, член фракции "Новые люди" Антон Ткачев предложил к премьер-министру России Михаилу Мишустину возобновить работу по созданию аукционов по присвоению госномеров для транспортных средств, следует из копии обращения, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти РФ возобновить работу по созданию системы проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств, в том числе поручить министерству финансов РФ согласовать проекты нормативных актов о проведении таких аукционов, и запустить указанную систему до конца 2024 года", — сказано в тексте.
По словам Ткачева, появление подобной системы обеспечит дополнительные бюджетные доходы, а также позволит росиянам "приобрести государственные номера с "особой" серией".
Депутат подчеркнул, что проект нормативной базы для "законной продажи красивых номеров" на автомобили уже есть.