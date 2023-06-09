СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Российский авторынок легковых и легких (LCV) машин в 2023 году достигнет максимум 875 тысяч автомобилей, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах выставки "Евразия — наш дом". Кубинский премьер похвалил новую модель Lada

"Мы прогнозируем максимум 875 тысяч автомобилей по этому году всего рынка (легковые и LCV — ред.)", — сказал он, комментируя ситуацию на авторынке РФ.

Таким образом, компания улучшила свой предыдущий прогноз на 2023 год, данный еще в декабре прошлого года. Тогда в "АвтоВАЗе" оценивали авторынок легковых и легких машин в стране на уровне 800 тысяч.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).