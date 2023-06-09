СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Granta с антиблокировочной тормозной системой (ABS) летом текущего года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" представил новую модель Lada Aura на выставке в Сочи

"На Vesta в базовом варианте они уже установлены практические с момента запуска конвейера. Что касается Granta — мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года", — сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос об ABS на Lada Granta в кулуарах выставки "Евразия — наш дом".

ABS — система, предотвращающая блокировку автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля. Высоко локализованные автопроизводители в РФ, в частности автогигант "АвтоВАЗ", столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин в РФ.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).