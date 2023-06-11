МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве, говорится в сообщении компании. Кубинский премьер похвалил новую модель Lada

В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент компании Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

"После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения, начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком". С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta", — отметили в "АвтоВАЗе".

"В случае, если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения", — добавили в автоконцерне.

В "АвтоВАЗе" подчеркнули: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене — необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.