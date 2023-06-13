МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские активы японской Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мантуров рассказал о возможностях России производить высокочистый неон

"Нет, сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок", — сказал он, отвечая на вопрос о подробностях сделки с Toyota.

Сделка по продаже российских активов Toyota ФГУП "НАМИ" состоялась в конце марта. Соглашение в том числе подразумевало полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности официально не раскрывались.

В конце апреля "Обуховский завод", входящий в оборонный концерн "Алмаз-Антей", стал управляющей компанией бывшего завода Toyota. Согласно озвученным планам концерна, в 2024 году на этой площадке начнется выпуск гражданского грузовика БАЗ-S36A11, а с 2026 года — электромобилей E-Neva.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.