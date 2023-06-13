МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Иностранные автоконцерны, ушедшие из России с опционом обратного выкупа, смогут вернуться, но условия будут обсуждаться индивидуально, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В тех случаях, когда опцион предусмотрен, иностранные автопроизводители будут иметь возможность вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально. Мы открыты к конструктивному диалогу и обсуждению, обязательно учитывающему интересы нашей страны и наших производителей", — сказал он.

В этом году с опционом на обратный выкуп из РФ ушли Renault, Mercedes-Benz и Nissan, при этом сделки с Volkswagen и Toyota возможности обратного выкупа активов не предусматривают.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.