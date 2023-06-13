СОЧИ, 13 июн — ПРАЙМ. Новая модель Lada, производство которой начнется 14 июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, получила название X-Cross за свои характеристики повышенной проходимости, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Cross — подразумеваются характеристики большей некой проходимости, выше клиренс, более спортивной работы подвески с учётом того, что там будет выпускаться модель SUV", — рассказал он о новом названии модели Lada X-Cross 5.

"Там клиренс выше, чем у обычного седана, естественно, там определённая будет доводка подвески под наши российские условия, и, соответственно, проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан", — добавил он.

Автопроизводитель намерен создавать данную модель совместно с китайским партнером, каким именно — компания пока не раскрывает.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).