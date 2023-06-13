МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей восстановится до допандемийных показателей к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными", — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о выходе авторынка РФ в сегменте легковушек и LCV на допандемийные показатели 2019 года.

Согласно официальным данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легкий коммерческих автомобилей в РФ в 2019 году достигли 1,76 миллиона машин. В 2022 году авторынок составил 687,4 тысячи автомобилей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.