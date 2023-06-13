МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля, однако окончательное решение может быть принято только на межведомственном уровне с учетом позиции Минтруда, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал о перспективах возврата ушедших автоконцернов

"Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров. В частности, решение может быть принято только на межведомственном уровне, в первую очередь, с учетом позиции коллег из Минтруда", — сказал он, комментируя в преддверии ПМЭФ предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.

В конце марта комитет СФ по экономической политике рекомендовал Минпромторгу изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.