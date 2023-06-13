МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Народный" автомобиль, необходимость создания которого в РФ ранее неоднократно поднималась, уже есть — это Lada Granta; автомобиль дешевле — за 500 тысяч рублей — не сможет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров назвал сроки восстановления российского авторынка

"Автопроизводители не раз уже подходили "к снаряду" в смысле решения этой задачи. Но мы обязаны учитывать, что есть требования по безопасности, и пренебрегать этими требованиями точно нельзя ни при каких обстоятельствах… Транспортное средство за 500 тысяч рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное – немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач. Очевидно, что настолько "пустой" автомобиль без привычных опций безопасности, комфорта и соответствия экологическим нормам не подходит для эксплуатации в наши дни", — сказал он, комментируя тему "народного" автомобиля в преддверии ПМЭФ.

"Сейчас "народным" автомобилем, соответствующим необходимым требованиям безопасности, по праву можно назвать Lada Granta, её можно приобрести за 750-850 тысяч рублей в зависимости от комплектации. А с господдержкой для тех категорий граждан, кому она наиболее нужна, стоимость может быть в пределах 680 тысяч рублей", — подчеркнул Мантуров.

В мае политик Сергей Миронов предложил создать нацпроект "Народный автомобиль", цена которого с учетом господдержки составит для россиян около 500 тысяч рублей. При этом машина должна быть оснащена бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом, двумя подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC) и навигацией "Эра-Глонасс".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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