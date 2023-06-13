МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия намерена тщательно прорабатывать условия участия иностранных партнеров в автопроизводстве: теперь сотрудничество будет выстраиваться на принципе совместных проектов, а не промышленной сборки по соглашению, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров назвал сроки восстановления российского авторынка

По его словам, такой подход позволит исключить повторение сценария прошлого года в автопроме с остановкой производства иностранными автоконцернами.

"Мы тщательно прорабатываем условия участия иностранных инвесторов именно в совместных проектах, а не просто проектах промышленной сборки, чтобы исключить повторение сценария прошлого года. Наш приоритет – это наращивание собственных компетенций, технологической и компонентной базы. Данные задачи уже закреплены в утвержденной стратегии развития автопрома до 2035 года, и с течением времени будут актуализироваться в соответствии с потребностями отрасли", — сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, комментируя недопущение прошлогоднего сценария с новыми китайскими партнерами.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.