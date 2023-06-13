МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум — заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, "АвтоВАЗу" нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, что дадут обратную связь и свои предложения", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда Lada на латиницу.

"Что касается именно кириллицы, то остаётся фактор экспортных поставок, где латиница все равно будет актуальна", — уточнил Мантуров.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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