СОЧИ, 14 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, изучит целесообразность таких изменений с учётом того, что Lada — экспортный продукт, и ребрендинг обойдётся в большие суммы, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. Мантуров выразил мнение, какой автомобиль в России можно назвать "народным"

Во вторник вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что "АвтоВАЗу" нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум — заменить иностранные слова в названиях моделей; тем не менее актуально сохранить латиницу для экспортных поставок.

"Мы проработаем… Даже во времена Советского Союза, когда, казалось бы, на протяжении 70 лет у нас определённого сближения не было, и была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с западом — холодная война, все равно бренд Lada был на латинском. Помните, и модель Samara писалась на латинском языке… Поэтому здесь надо серьезно поработать маркетологам, чтобы понять, нужно ли делить бренд на латиницу и кириллицу, и другой вопрос — просчитать экономическую целесообразность", — отметил Соколов, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда на латиницу.

Он также же подчеркнул, что "АвтоВАЗ" позиционирует себя не только как отечественный производитель, но и автопроизводитель с хорошим экспортным потенциалом. "Напомню, что в былые годы "АвтоВАЗ" экспортировал до 300 тысяч автомобилей в год, а это больше, чем наш выпуск в прошлом году. Бренд не может быть один в одной стране, другой в другой — это слишком дорого", — сказал топ-менеджер.

"Даже просто перебрендировать дилерские центры — их 308 штук у нас — будет стоить миллиарды рублей. Уже одно это заставляет задуматься о целесообразности, экономической эффективности перехода", — добавил Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).