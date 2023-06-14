"Камаз": беспилотные автомобили будут доставлять грузы в 2,5 раза быстрее обычных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Беспилотные автомобили будут доставлять грузы в 2,5 раза быстрее обычных благодаря способности беспрерывно ехать до 22 часов, сообщил РИА Новости главный конструктор инновационных автомобилей "Камаза" Сергей Назаренко.
В среду, стартовый день работы ПМЭФ-2023, впервые на дорогах общего пользования в России была запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких "Камазов" по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Машины-роботы, по нашим оценкам, могут ехать 21-22 часа в сутки, останавливаясь только на заправку и необходимое техническое обслуживание. Эффект — это увеличение в 2,5 раза скорости доставки грузов", — сообщил Назаренко.
Обычные же тягачи, по словам Назаренко, вынуждены совершать длительные остановки, ведь по законодательству водителю запрещено вести транспортное средство беспрерывно более 8 часов.
Он привел пример и других типов автоматизированных перевозок — карьерные самосвалы.
"На безлюдных территориях, где нужно добывать полезные ископаемые, крайне остро стоит вопрос наличия водительского состава. Чтобы решить эту проблему, запускаются беспилотные грузовики карьерные, которые работают по циклу: загрузился в карьере экскаватором, поднял породу наверх, сгрузил и снова спустился — и так по этому циклу. Для любого водителя это мучения — работать в рутине такой", — пояснил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://auto.1prime.ru/auto/20230614/840824651.html