С-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Темпы прироста рынка электромобилей в России ожидаются в 50–100% в год в ближайшие 10 лет, сейчас в стране, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч электромобилей, сказал в комментарии РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании-производителя быстрых зарядных станций "Яблочков" Алексей Моторенко. Минфин рассказал, когда вступят в силу новые параметры топливного демпфера

"У нас сейчас 20–30 тысяч электромобилей в стране, но темпы прироста будут 50–100% год к году в ближайшие десять лет… Мы в начальной точке взрывного роста рынка", – отметил Моторенко.

По его словам, с 2014 года среднегодовые темпы прироста количества машин, юридически зарегистрированных в стране, составляли такие же темпы, как и в Европе шесть–семь лет назад.

Стимул купить электромобиль для потребителей – экономия, объяснил Моторенко. "Если у вас электричка, вы платите за один километр пробега в десять раз меньше, чем если у вас бензиновая машина. За техобслуживание вы платите в пять–восемь раз меньше: цена 100 километров пути 20 рублей", – отметил он.

При этом некоторые электрические машины не регистрируются в России как электрические. Так, например, некоторые покупали машину в Финляндии и жили с ней в Петербурге, добавил Моторенко.

ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.