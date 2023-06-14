С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. До 20 моделей новых китайских партнеров будут на конвейере калининградского "Автотора" в этом году, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

"С новыми партнерами работа идет активно. Пять моделей уже работают, до 20 моделей в этом году, возможно, будет уже на конвейере. Это новые китайские партнеры", — сообщил глава региона.

Уровень локализации в новых моделях "Автотора", в том числе электромобилях, будет достигать 80 процентов, добавил политик.

"Меня очень радует то, что я увидел на строящихся их заводах, которые ещё не запущены, которые будут специализироваться, в том числе, на производстве электромобилей. Там уровень локализации будет очень высокий, 80-90% будет сделано в Калининградской области, это не может не радовать", — заявил Алиханов.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партнере: китайской Kaiyi, тогда же официально началось серийное производство седана бренда Kaiyi E5. В апреле компания начала сотрудничать с китайским BAIC: на конвейер встали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.