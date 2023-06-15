С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Названы марки китайских машин, которые чаще всего берут россияне в кредит

"Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос", — сказал он.

Он отметил, что более 10 китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок. "Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее", — отметил Чжоу Лицюнь.

"Начиная с прошлого года в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России. Как известно, Haval несколько лет назад наладил серийное производство в Туле, и эта продукция пользуется в России высоким спросом", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.