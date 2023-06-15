С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Новое семейство машин "АвтоВАЗа" — так называемая обновлённая Granta, выпуск которой начнётся в конце 2024 года — получит название Lada Iskra, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в ходе брифинга на ПМЭФ-2023. "АвтоВАЗ" снимет с производства Lada Granta после 2026-2027 годов

"Как раз говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям… Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнётся в конце следующего года", — анонсировал топ-менеджер новое название.

Продажи автомобилей нового семейства "АвтоВАЗа" — Lada Iskra, выпуск которых запланирован на конец 2024 года, начнутся в первом квартале 2025 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в ходе брифинга на ПМЭФ-2023.

"Старт продаж — это будет начало 2025 года. В первом квартале начнём продажи", — сказал он, комментируя новинку.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).