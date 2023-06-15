С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует снять с производства Lada Granta после 2026-2027 годов, ее место в продуктовой линейке займёт новое семейство: Lada Iskra, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в ходе брифинга на ПМЭФ-2023. "Автоваз" объявил о запуске нового семейства Lada

"Какой-то период времени они будут производиться и продаваться одновременно. Granta уйдёт уже за пределами 2026-2027 года", — сказал он, рассказывая о новом семействе Lada Iskra.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.