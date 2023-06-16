С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Владельцы машин "АвтоВАЗа" в ближайшей перспективе смогут с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" вызвать эвакуатор или сотрудников ближайшего автосервиса, а кнопка SOS в автомобилях может пополниться функцией получить "голосового помощника", рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"Вопрос сегодняшнего дня с "АвтоВАЗом" — обогатить уже устанавливаемые на все машины кнопки "SOS", как минимум, сервисом "Помощь на дороге" и "консьерж-сервисом". Для нас это возможность создать перспективное мультифункциональное устройство для автомобилистов", — сказал Райкевич.

Он пояснил, что встроенная кнопка "SOS" через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет водителю в случае поломки автомобиля в один клик вызвать эвакуатор или техподдержку из ближайшего автосервиса. Райкевич предположил, что производитель автомобилей мог бы предлагать своим клиентам эту функцию с бесплатным обслуживанием в течение, например, двух лет, а после — за рыночную абонентскую плату. Такой подход, считает Райкевич, станет конкурентным преимуществом перед зарубежными производителями, в том числе из Китая.

"300 тысяч автомобилей по подписке подключены к нашему сервису "Помощь на дороге", это практиковали и западные бренды, которые ушли с российского рынка. А в перспективе мы с "АвтоВАЗом" можем придумать очень много интересных вещей. Оснастить этот сервис "голосовым помощником". К примеру, на скоростной магистрали происходит ДТП, и автомобили, которые в этом направлении двигаются, через "помощника" тут же получают оповещение. Готовое решение для повышения безопасности миллионов водителей, к "ЭРА-ГЛОНАСС" уже подключено 9,6 миллиона машин", — уточнил Райкевич.

По словам главы АО "ГЛОНАСС", таким же образом сервис сможет сигнализировать водителю о крутых поворотах на маршруте, опасных или плохо освещенных участках дороги. "У нас с профильными министерствами, Минпромторгом и Минтрансом есть мысли достаточно быстро реализовать это. Есть "дорожная карта", которая может позволить это реализовать в течение полугода", — добавил он.

В четверг на ПМЭФ президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, "АвтоВАЗ" и АО "ГЛОНАСС" будут совместно прорабатывать предоставление владельцам автомобилей Lada консьерж-сервиса и услуги "Помощь на дороге", доступной для машин, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.