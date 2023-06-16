С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов на полях ПМЭФ представил главе Минфина Антону Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura, министр тщательно осмотрел новинку и даже сел сам за руль и немного проехался, передает корреспондент РИА Новости. "ГЛОНАСС" готова оснастить машины Lada цифровыми помощниками для водителей

На прошлом ПМЭФ Силуанов допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт — государство обеспечит спрос.

Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — выше 2 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.