С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно. Греф отметил высокий спрос на железнодорожный транспорт в России

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт — государство обеспечит спрос.

Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие — вполне комфортно".

После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" — министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота.

"Она меня чувствует", — сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", — прокомментировал Соколов.

Президент компании Максим Соколов на полях ПМЭФ представил Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura, министр тщательно осмотрел новинку и даже сел сам за руль и проехал на машине круг. Затем попробовать новинку решил Греф, но машина не завелась. Силуанов снова сел за руль проверить, в чем проблема, и у него автомобиль завелся.

"После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — пояснили РИА Новости в компании.

Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — выше 2 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.