С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ сел за руль нового автомобиля Lada Aura, но не смог его завести, при этом внутри машины ему показалось комфортно.

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Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новинку главе Минфина Антону Силуанову. На прошлом ПМЭФ министр допустил, что чиновников могут пересадить на Lada: будет достойный продукт — государство обеспечит спрос.

Греф осматривал машину вместе с Силуановым. Глава Сбербанка присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног в салоне автомобиля: "У меня ноги не самые длинные, но и не самые короткие — вполне комфортно".

После этого Греф сел за руль, но не смог завести машину с нескольких попыток. Неловкую ситуацию спас Силуанов. "Можно посмотреть, что там?" — министр открыл капот, осмотрел "начинку", сел за руль и завел машину с пол-оборота.

"Она меня чувствует", — сказал Силуанов, снял пиджак и уехал. Сзади сидел глава "АвтоВАЗа". "Вот что значит настоящий министр финансов", — прокомментировал Соколов.

Президент компании Максим Соколов на полях ПМЭФ представил Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura, министр тщательно осмотрел новинку и даже сел сам за руль и проехал на машине круг. Затем попробовать новинку решил Греф, но машина не завелась. Силуанов снова сел за руль проверить, в чем проблема, и у него автомобиль завелся.

"После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — пояснили РИА Новости в компании.

Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — выше 2 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.