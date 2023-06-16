МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов после теста Lada Aura на ПМЭФ заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу. Греф не смог завести новую Lada Aura

"В целом да", — сказал он в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о готовности министерства пересесть на Lada Aura. "Я считаю, что эта новая модель, которая разработана "АвтоВАЗом", вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники", — пояснил Силуанов.

Причем, по словам главы Минфина, речь должна идти не только о государственных служащих, но и о руководителях ФГУПов. "У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?", — недоумевает министр.

"У нас многие чиновники наши привыкли ездить на заднем сиденье. Мне кажется, что надо пересаживаться вперед. Надо пересаживаться за руль", — заявил Силуанов.

"Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов, раз. А во-вторых, наверное, они будут ближе к народу", — добавил он.

Силуанов рассказал, что после завтрака Сбербанка приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura. "Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", — поделился впечатлениями глава Минфина.

При этом министр отметил, что смог попробовать автомобиль как за рулем, так и на пассажирском сиденье сзади. "Я был и там, и там, но за рулем мне даже больше понравилось", — признался он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.