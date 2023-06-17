С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Растущее количество электромобилей будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Электромобили Е-Neva протестируют в Республике Алтай

Количество электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, но их доля в совокупном легковом автопарке составляет около 2%, и даже по оптимистичным прогнозам достигнет 20% лишь спустя десятилетие.

"Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий — растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости", — сказал Сечин, выступая на энергетической панели ПМЭФ.

"Логично предположить, что климатический смысл электромобиля — это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации", — добавил он.

Критически важным, по его словам, является "наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии". Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, добавил Сечин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.