С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что считает успешным взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами. Греф не смог завести новую Lada Aura

"АвтоВАЗ" активно работает на азиатском рынке по поиску партнеров, и эта работа успешна", — сказал он, не уточнив подробностей.

Азаров считает эффективными действия "АвтоВАЗа" в сфере импортозамещения. "Могу сказать, что более 200 деталей, узлов и компонентов было замещено за прошлый год – произошло прямое импортозамещение", — отметил он.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.