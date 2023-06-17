С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что Lada входит в число его служебных машин, также у него есть личный автомобиль Lada Vesta Sport. Силуанов призвал чиновников пересесть за руль

"У меня несколько служебных автомобилей, среди них есть и "АвтоВАЗ". И у меня личный автовазовский автомобиль Lada Vesta Sport", — сказал Азаров.

"Производство "Весты" из Ижевска перевели только в прошлом году на площадку в Тольятти, а Lada Vesta Sport всегда выпускалась только в Тольятти, первый автомобиль я и приобрел", — добавил губернатор.

Он не уточнил, какова в настоящее время доля продукции "АвтоВАЗа" в структуре служебного автопарка правительства Самарской области. По словам Азарова, по мере его поэтапного обновления, количество автомобилей Lada будет постепенно расти.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.