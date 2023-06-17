С. ПЕТЕРБУРГ — 17 июн, — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" к 2027 году будет производить более 100 тысяч машин Lada в год на заводе в Санкт-Петербурге, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии запуска производства Lada X-Cross 5. Мантуров: вопрос перехода российских брендов на кириллицу будет спорным

"Здесь будет к 2027 году выпускаться более 100 тысяч автомобилей по году", — сказал он об объемах производства Lada на предприятии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.