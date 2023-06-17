С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada — модели X-Cross 5 — на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В "АвтоВАЗе" рассматривают вопрос привлечения труда заключенных

В торжественном перезапуске приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Соколов в среду рассказал РИА Новости, что Lada X-Cross 5 получила такое название за свою повышенную проходимость. Автопроизводитель будет изготовлять эту модель совместно с китайским партнером (крупноузловая сборка), каким именно — официально не раскрывается. Как уточнил исполнительный директор завода "Лада Санкт-Петербург" Сергей Захарченко, производство запускается на бывшем оборудований Nissan, которое было модернизировано под запуск новинки.

Lada X-Cross 5 — переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", — уточнили в "АвтоВАЗе".

В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.