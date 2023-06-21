МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ООО "Субару Мотор", официальный представитель изготовителя на российском рынке, отзывает 2780 автомобилей Subaru Forester из-за возможной разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и утечки хладагента из него, сообщил Росстандарт. Subaru приостановит работу трех заводов в Японии в июне

"Отзыву подлежат 2780 автомобилей Subaru Forester, реализованных с 2016 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.

"Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости", — уточнили в ведомстве.

На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, он будет заменен новым, модифицированным.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.